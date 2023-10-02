Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve namağlup liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Peki, Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı mı? merak ediliyordu. İşte, Crespo ile Fenerbahçe kaç yıllık sözleşme imzaladı, yıllık ne kadar kazanacak? Detaylar...

Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı mı? Crespo ile Fenerbahçe kaç yıllık sözleşme imzaladı, yıllık ne kadar kazanacak?

Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı mı? Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve namağlup liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatma konusunda oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı. Peki, Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı mı? merak ediliyordu. İşte, Crespo ile Fenerbahçe kaç yıllık sözleşme imzaladı, yıllık ne kadar kazanacak? Detaylar haberimizde!

CRESPO'NUN SÖZLEŞMESİ UZATILDI MI?

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatma kararı aldı. Yönetim, oyuncunun maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.

CRESPO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?

Portekizli yıldızın sözleşmesi 2024 yılında bitiyordu. Sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki futbolcunun maaşına da iyileştirme yapmayı planlıyor.

CRESPO'NUN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Crespo'nun yeni maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bu rakam bonuslarla birlikte 2 milyon euroya kadar çıkabilecek.