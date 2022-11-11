Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu kez saha dışındaki hareketleriyle gündeme geldi. Youtube kanalına konuşan Portekizli yıldız, Milli takım hakkında itiraflarda da bulundu. Peki, Crespo Milli Takım'a çağrıldı mı? Crespo Türk oldu mu?

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Crespo Türk Milli Takımı'nda oynar mı? Kendisine soruldu, ilk yorumu bakın ne oldu

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında YouTube hesabından açıklamalarda bulundu. Crespo Milli Takım'a çağrıldı mı? Sorusu merak ediliyordu. Portekizli futbolcu birçok konuda itiraflarda bulunurken, Türk Milli Takımı için de flaş bir ifade kullandı. Peki, Crespo Milli Takım'a çağrıldı mı? Crespo Türk oldu mu?

CRESPO MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI MI?

Crespo, yayın esnasında kullanıcılardan gelen "Türk Milli Takımında oynar mısın?" sorularına "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir, küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum" cevabını verdi.