Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sene sona erecek olacak Miguel Crespo, yol ayrımında. 1.2 milyon euroluk yeni maaşı reddeden Portekizli yıldızın menajerine, yeni bir kulüp bulmaları söylendi. Crespo gitti mi? Crespo Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı

Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti

2024 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin yaptığı yeni teklifi kabul etmedi. Sarı-lacivertlilerin 1.2 milyon euroluk maaş teklifini beğenmeyen Portekizli yıldızın menajeri, 2 milyon euro talep etti. Crespo gitti mi? Crespo Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

CRESPO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Crespo'nun menajeri Fenerbahçe'ye 2 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, miktarı çok yüksek buldu. Görüşmeler tıkanırken, Crespo'nun takımdan ayrılması olası duruyor.

2024 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin yaptığı yeni teklifi kabul etmedi. Sarı-lacivertlilerin 1.2 milyon euroluk maaş teklifini beğenmeyen Portekizli yıldızın menajeri, 2 milyon euro talep etti. Ali Koç bu miktarı fazla bulurken, Crespo'nun menajerine futbolcuya kulüp bulmasını söyledi.