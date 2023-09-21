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Crespo'dan Fenerbahçe'ye Harika Gol: Konferans Ligi'nde 1-0 Öne Geçti

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Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin Nordsjaelland takımını konuk ettiği karşılaşmada ilk gol Miguel Crespo'dan geldi. 24. dakikada Ryan Kent'in kullandığı serbest vuruştan sonra harika bir kafa vuruşu yapan Crespo, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın ilk golü oldu ve takımını öne geçiren gol oldu.

Sonunda kendine geldi! Crespo'dan harika gol

Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'i konuk ettiği maçta ilk Miguel Crespo'dan geldi. Kullanılan serbest vuruşta harika bir kafa vuruşu yapan Crespo, takımını 1-0 öne geçirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk etti. Maçın ilk golü Crespo'dan geldi.

ŞAHANE KAFA VURUŞU

24. Dakikada Ryan Kent'in kullandığı serbest vuruşta Crespo kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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