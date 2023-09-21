Crespo'dan Fenerbahçe'ye Harika Gol: Konferans Ligi'nde 1-0 Öne Geçti

Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin Nordsjaelland takımını konuk ettiği karşılaşmada ilk gol Miguel Crespo'dan geldi. 24. dakikada Ryan Kent'in kullandığı serbest vuruştan sonra harika bir kafa vuruşu yapan Crespo, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın ilk golü oldu ve takımını öne geçiren gol oldu.