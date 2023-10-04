Crepes suzette tarifi! MasterChef Crepes suzette nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Crepes suzette hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Crepes suzette hazırladı. Peki, Crepes suzette nedir? Crepes suzette nasıl yapılır? Crepes suzette nedir?

Fransız mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Crepes suzette ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Crepes suzette nasıl yapılır? Crepes suzette nedir? Crepes suzette nasıl yapılır, Crepes suzette yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Crepes suzette yapıldı, evde klasik Crepes suzette yapıldı! İşte en güzel Crepes suzette!

CREPES SUZETTE TARİFİ!

Pankek hamuru için

300 ml litre yarım yağlı süt

125 gr un

50 gr tereyağı

20 gr pudra şekeri

3 yumurta

1 tutam tuz

1 vanilya çubuğu

1 C. çay kaşığı amber rom (isteğe bağlı, aksi halde portakal çiçeği...)

Garnitür için

1 işlenmemiş portakal

75 gr pudra şekeri

125 gr yumuşak tereyağı

15 cl portakal likörü (Grand Marnier)

Tarif adımları