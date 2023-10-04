Crepes suzette tarifi! MasterChef Crepes suzette nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Crepes suzette hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Crepes suzette hazırladı. Peki, Crepes suzette nedir? Crepes suzette nasıl yapılır? Crepes suzette nedir?
Fransız mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Crepes suzette ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Crepes suzette nasıl yapılır? Crepes suzette nedir? Crepes suzette nasıl yapılır, Crepes suzette yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Crepes suzette yapıldı, evde klasik Crepes suzette yapıldı! İşte en güzel Crepes suzette!
CREPES SUZETTE TARİFİ!
Pankek hamuru için
300 ml litre yarım yağlı süt
125 gr un
50 gr tereyağı
20 gr pudra şekeri
3 yumurta
1 tutam tuz
1 vanilya çubuğu
1 C. çay kaşığı amber rom (isteğe bağlı, aksi halde portakal çiçeği...)
Garnitür için
1 işlenmemiş portakal
75 gr pudra şekeri
125 gr yumuşak tereyağı
15 cl portakal likörü (Grand Marnier)
Tarif adımları
- Sütü, şekeri, tereyağını ve vanilya çubuğunu bir tencerede ısıtın.
- Süt kaynamaya başlayınca ateşi kapatın, kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.
- Unu eleyin, havuz açın ve ortasına yumurtaları ekleyin, çırpma teli ile karıştırmaya başlayın.
- Topak oluşumunu önlemek için ılık sütü yavaş yavaş üzerine dökün ve iyice karıştırın.
- İsterseniz koyu rom ekleyin ve hamuru 1 saat dinlendirin.
- Krepleri sıcak tereyağlı tavada pişirin
- Büyük bir kaseye portakalların kabuğunu alın, yumuşak tereyağı ve pudra şekeri ile krema elde edene kadar çırpın.
- Krepleri bu karışımla doldurun, 4'e katlayın ve bir parça tereyağıyla birlikte büyük bir tavaya koyun.
- Grand Marnier'i ayrı bir tencerede ısıtın, ısınınca hızlıca tavadaki kreplerin üzerine dökün ve ocaktan alıp, kendinizi yakmamaya dikkat ederek kreplerinizi alevlendirin.