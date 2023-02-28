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Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cremonese - Roma maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cremonese - Roma maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Cremonese - Roma karşılaşması oldu. Peki, Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cremonese - Roma maçı nerede oynanıyor? Cremonese - Roma maçı şifresiz mi? Cremonese - Roma maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

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Cremonese - Roma maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cremonese - Romamaçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Cremonese - Roma İtalya Serie A maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 20:30 'da başlayacak.

Cremonese - Roma maçını S Sport Plus ve Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Cremonese'da, Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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