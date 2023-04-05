İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, sahasında Inter ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekibin 83'üncü dakikada öne geçtiği karşılaşmada konuk ekip 90+5'te penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi ve maç 1-1 berabere bitti. Şimdi ise İtalya Kupası'nda oynanacak olan Cremonese - Fiorentina maçı bekleniyor. Peki, Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Cremonese - Fiorentina maçı hangi kanalda? İtalya Kupası Cremonese-Fiorentina maçı nereden izlenir?

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği İtalya Kupası'nda oynanacak olan Cremonese - Fiorentina maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Arama motorlarında Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Cremonese - Fiorentina maçı hangi kanalda? İtalya Kupası Cremonese-Fiorentina maçı nereden izlenir? soruları aratılıyor.

CREMONESE - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremonese - Fiorentina maçı 5 Nisan günü saat 22.00'de başlayacak.

CREMONESE - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final maçı olan Cremonese - Fiorentina maçı TRT Spor ve CBC Sport ekranlarında yayınlanacak.