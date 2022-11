Crem Brulee nedir, nasıl bir tatlı? Crem Brulee hangi ülkeye ait? Masterchef Crem Brulee tarifi nedir, nasıl yapılır?

Crem Brulee nasıl yapılır? Crem Brulee nedir? Masterchef Crem Brulee hangi ülkenin ürünüdür? Masterchef Crem Brulee tarifi nasıldır? Crem Brulee tuzlu mu tatlı mı ekşi mi acı mı? Crem Brulee tarifi nasıldır? Crem Brulee nasıl yapılır?

CREM BRULEE NEDİR?

Crème brûlée veya crème brulee, aynı zamanda yanmış krema veya Trinity kreması olarak da bilinir ve orijinal crema catalana ile neredeyse aynıdır, üzerinde sertleştirilmiş karamelize şeker tabakası bulunan zengin bir muhallebi bazından oluşan bir tatlıdır. Normalde biraz soğutulmuş olarak servis edilir; karamelleştirme sürecinden gelen ısı, muhallebinin üstünü ısıtma eğilimindeyken ortasını soğuk bırakır. Muhallebi tabanı, Fransız mutfağında geleneksel olarak vanilya ile tatlandırılır, ancak başka tatlar da olabilir. Bazen meyvelerle süslenir.

CREM BRULEE HANGİ ÜLKEYE AİT? CREM BRULEE TARİHÇESİ

Crème brûlée adlı bir tatlının bilinen en eski tarifi, François Massialot'un 1691 tarihli yemek kitabı Cuisinier royal et burjuva'da yer alır. Kökeni sorusu, modern gastronomi topluluğu içinde tartışmalara ilham kaynağı oldu ve bazı yazarlar, kökenleri 14. yüzyıla kadar uzanan crema catalana'nın Avrupa'daki şeflere ilham vermiş olabileceğini öne sürdüler.

Bazı yazarlar, Bartolomeo Stefani'nin Latte alla Spagnuola'sından (1662) crema catalana'yı tarif ederken bahseder, ancak üzerine şeker serpmeden önce muhallebinin üstünün kızarması gerekir.

"Yanmış krema" adı daha sonra Massialot's Cuisinier royal et burjuva kitabının 1702 İngilizce çevirisinde yemeğe atıfta bulunmak için kullanıldı. 1740 yılında, benzer bir tarife crême à l'Angloise veya 'İngiliz kreması' olarak atıfta bulundu ve bu, kökeni hakkında daha fazla şüphe uyandırdı. Tatlı, 1879'da Trinity College, Cambridge'de "Trinity Cream" veya "Cambridge yanmış krema" olarak tanıtıldı ve kolej kolları "bir dağlama demiriyle kremanın üzerine basıldı". 1980'lere kadar Fransız yemek kitaplarında crème brûlée adında hiçbir tatlı yer almıyordu.

Crème brûlée, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın hem Fransız hem de İngiliz yemek kitaplarında genellikle nadirdi. Muhtemelen Sirio Maccioni tarafından New York restoranı Le Cirque'de popüler hale getirilen "o on yılın kendine düşkünlüğünün ve restoran patlamasının sevgilisinin bir sembolü" olarak 1980'lerde son derece popüler hale geldi. Onu "Paris'ten Peoria'ya kadar restoranlarda en ünlü ve açık ara en popüler tatlı" yaptığını iddia etti.

CREM BRULEE İÇİN GERKELİ MALZEMELER NELER?

400 ml. krema

100 ml. süt

5 adet yumurta sarısı

60 gram toz şeker

2 ml. vanilya özütü

40 gram toz şeker(üzeri için)

CREM BRULEE NASIL YAPILIR?

Krem brüle için ilk olarak süt ve kremayı karıştırıp kaynaması için ocağa koyuyoruz. Bu esnada yumurta sarıları, vanilya özütü ve şekeri içindeki şeker iyice eriyinceye kadar çırpın. Kaynayan karışımı yumurta ve şekere azar azar ekleyerek karıştırın. Karışımı içinde hiç bir kalıntı kalmaması için iki kez süzün. Süzdüğünüz karışımı en az on dakika dinlendirin bu süreyi köpük tamamen çökene kadar uzatabilirsiniz. Son kalan köpükleri de kaşıkla alıp karışımı çok derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın.

Fırın kaplarını içine temiz bir bez serdiğiniz derin bir tepsiye yerleştirin. Varsa ufak köpükleri de peçete yardımı ile alın. Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyup 125 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlılar hala hafifçe yumuşak olmalı. Tatlılar önce oda sıcaklığında soğutulup sonrasında en az üç saat buzdolabında dinlendirilmeli. Soğuyan ve dinlenen tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı tekrar sertleşene kadar beş dakika bekleyin. Pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun...