Covid izinleri uzatıldı mı? RESMİ GAZETE KARARLARI Mayıs ayı sonrasında açık cezaevi izinleri yeniden uzatıldı mı? - Haberler

Covid izinleri uzatıldı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinleri Mayıs ayının sonunun yaklaşması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için büyük önem topluyor. Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. Denetimli serbestlik uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri, denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı?

COVİD İZİNLERİ UZATILDI MI?

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı. İzinler 31 Mayıs'ta son bulacak.

Açıklamada, "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır" denildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

Açıklamada, "Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK



COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022'den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022'den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ YENİDEN UZATILACAK MI?

Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi sonucunda uzatılmıştı. İzinlerin yeniden uzatılması konusunda Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle uzatılan izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor. Aksi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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