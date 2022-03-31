Covid izinleri uzatıldı mı 2022? Açık cezaevi, denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı?

Covid izinleri uzatıldı mı 2022, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorularının yanıtı merak ediliyor. Açık cezaevi izinleri Nisan ayının yaklaşması dolayısıyla pek çok mahkum ve yakını için büyük önem topluyor. Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. Denetimli serbestlik uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri, denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı?

2022 COVİD İZİNLERİ UZATILDI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, bugünden itibaren 2 ay uzatılmıştı.

ADALET Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

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