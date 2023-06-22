Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, Coutinho Fenerbahçe'ye mi gelecek? Coutinho kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu transfer etmek istiyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Coutinho Fenerbahçe'ye mi gelecek? Coutinho kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

COUTİNHO FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu transfer etmek istiyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Son dönemlerde sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti.

COUTİNHO KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Haziran 1992 (31 yıl yaşında),

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brezilya

Philippe Coutinho Correia (d. 12 Haziran 1992, Rio de Janeiro), on numara mevkiinde oynayan Brezilyalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Aston Villa'da forma giymektedir.

Coutinho, 18 yaşında Internazionale takımına transfer olup İtalya'ya taşınınca ailesiyle katıldığı bir partide, 2012 yaz olimpiyatları sırasında Brezilya'da evlendiği Aine ile ilk kez tanışmıştır. Espanyol'a gidince annesi ve babası Brezilya'ya dönmüştür. Coutinho, idolünün Ronaldinho olduğunu söylemiştir. Parmaklarındandan kollarına kadar olan dövmelerde annesi, babası, iki kardeşi ve eşi Aine hakkında övgüler yer almaktadır. Coutinho, dindar bir Hristiyandır.[2][3]