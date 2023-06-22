Bomba iddia! Fenerbahçe, Dzeko'nun ardından Coutinho için de kolları sıvadı

Coutinho Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki Coutinho Fenerbahçe'ye gelecek mi? Coutinho Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Detaylar...

COUTINHO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Son olarak yıldız futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho'yu gündemine aldı.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

İspanya basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması bekleniyor. Coutinho daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona formaları giymişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Son döphiplnemlerde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta 1 gol attı.