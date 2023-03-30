Counter-strike çöktü mü? CS GO Counter-strike sorun mu var?

Counter-strike çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. En popüler FPS oyunlardan Counter-strike beklenmedik bir sorun yaşadı. Counter-strike oyununda meydana geldi. Oyuncular oyuna giriş yapamadılar. İşte, Counter-strike sunucu durumu! Counter-strike çöktü mü?

Counter-strike çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. Counter-strike'ın,yaşadığı sorun, Twitter'da gündem oldu. İşte, Counter-strike sunucu durumu! Counter-strike çöktü mü? Counter-strike sorun mu var?

Counter-strike ÇÖKTÜ MÜ?

Counter-strike oyuncuları yaşadıkları sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulundu Counter-strike hakkında gelen bildirimler sonrası hata raporu şu şekilde oluştu:

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