2012'de ilk kez piyasaya sürülen Counter Strike: Global Offensive'in ardılı olan Counter Strike 2 için büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu ikonik birinci şahıs nişancı serisine muhteşem bir teknolojik atılım getirecek olan Counter Strike 2 çıktı mı, ne zaman çıkıyor? CS2 sistem gereksinimleri neler? CS2 çıkış tarihi ne? CS2 nasıl oynanır? İşte detaylar…

Nisan 2023 itibarıyla yaklaşık 30 milyon aktif oyuncusu olan Counter-Strike: Global Offensive, kısa bir süre önce aynı anda 1,8 milyon oyuncuya ev sahipliği yaparak yeni bir eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı. Başarısıyla adından söz ettiren oyunun ikinci serisi merakla bekleniyor. Peki, Counter Strike 2 çıktı mı, ne zaman çıkıyor? CS2 sistem gereksinimleri neler? CS2 çıkış tarihi ne? CS2 nasıl oynanır?

COUNTER STRIKE 2 ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Counter Strike 2'nin sınırlı bir testi Mart ayında başladı, ancak adından da anlaşılacağı gibi beta erişimi sınırlıydı. Muazzam bir ilgiye rağmen, CS:GO oyuncularının yaklaşık yüzde 0,2'si oyunu deneyimleme fırsatı bulabildi. Bunların çoğunluğu profesyonel oyuncular ve topluluğun tanınmış figürlerinden oluşuyor. Oyuncular, geliştirici ekibin belirlediği bir dizi faktöre göre seçiliyor. Bu faktörler arasında resmi Valve sunucularında oynama süresi, güven faktörü ve Steam hesap sicili gibi durumlar bulunuyor, ancak bunlarla sınırlı değil.

COUNTER STRIKE CS2 ÇIKIŞ TARİHİ NE?

Valve, Counter Strike 2'nin 2023 yazında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu da çıkış tarihini 30 Haziran ile 30 Eylül arasına yerleştiriyor. Son günlerde ortaya atılan bazı söylentiler 14 Haziran'ın CS2 çıkış tarihi olduğunu iddia etse de, bu iddianın doğru olmadığını söyleyebiliriz. Sınırlı bir teste tabi tutulmak üzere son güncelleme 6 Haziran'da yayınlandı. Bu güncelleme, ekipman iade sistemi ve Mirage'ın Dust II'nin yerini alması gibi birçok yeniliği oyunculara sunuyor. Bu kadar kapsamlı bir güncellemenin sadece bir haftada deneyimlenmesi pek olası değil. Mevcut bilgilere dayanarak en iyi tahminimiz, CS2'nin Ağustos ayında piyasaya sürüleceği yönünde. CS:GO'nun 21 Ağustos 2012'de piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, bu hoş bir gönderme olabilir.

CS2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Mevcut tüm CS:GO oyuncuları, ücretsiz yükseltmenin bir parçası olarak CS 2'ye geçecek. Ayrıca tüm oyun içi öğeler de aktarılacak. Çok daha iyi performans gösteren Source 2 motorunun uygulamaya konulmasıyla birlikte Counter Strike 2 sistem gereksinimleri de yükselecektir. Haritalar güncellenerek veya yeniden tasarlanarak; daha net, parlak ve iyi hale getirilirken, ara yüzden oynanışa kadar tüm görsel efektler yenilendi.