Cou Cou & Soslu Levrek tarifi! Masterchef Cou Cou & Soslu Levrek nedir, nasıl yapılır? Cou Cou & Soslu Levrek hangi ülkeye ait?

Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Cou Cou & Soslu Levrek yapmasını istendi. Peki Masterchef Cou Cou & Soslu Levrek nasıl yapılır? Cou Cou & Soslu Levrek için gerekli malzemeler nelerdir? Cou Cou & Soslu Levrek tarifi! Cou Cou & Soslu Levrek nasıl yapılır? Cou Cou & Soslu Levrek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Cou Cou & Soslu Levrek tarifi oldu. Peki en güzel Cou Cou & Soslu Levrek tarifi nasıldır? Cou Cou & Soslu Levrek nasıl yapılır? Cou Cou & Soslu Levrek için gerekli malzemeler nelerdir? Cou Cou & Soslu Levrek tarifi! Cou Cou & Soslu Levrek nedir, ne demek? Masterchef Cou Cou & Soslu Levrek nasıl yapılır? Cou Cou & Soslu Levrek hangi ülkenin yemeğidir? Cou Cou & Soslu Levrek hangi ülkeye ve yöreye aittir? Cou Cou & Soslu Levrek hangi ülkenin yemeği? Cou Cou & Soslu Levrek ne demektir? İşte detaylar...

COU COU & SOSLU LEVREK NEDİR, NE DEMEK? COU COU & SOSLU LEVREK HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Cou Cou & Soslu Levrek Karayip yemeklerindendir. Barbados bölgesine ait bir yemektir.

Cou Cou ve Soslu Levrek, Karayip adalarının bazılarında popüler bir yemektir. "Cou Cou", Barbados'un milli yemeğidir ve mısır unu ve okra temelinde yapılan bir yemektir. "Soslu Levrek" ise lezzetli soslu bir balık yemeğidir.

COU COU & SOSLU LEVREK İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Cou Cou İçin Malzemeler:

1 su bardağı mısır unu

2 su bardağı su

1 su bardağı tavuk suyu veya balık suyu

1 su bardağı doğranmış taze okra

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (dövülmüş)

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayın)

Soslu Levrek İçin Malzemeler:

4 levrek filetosu (derisi çıkarılmış)

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin zeytinyağı)

1 büyük domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (dövülmüş)

1 su bardağı tavuk suyu veya balık suyu

1/4 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayın)

Taze doğranmış maydanoz (süslemek için)

COU COU & SOSLU LEVREK NASIL YAPILIR?

Cou Cou:

Tencereye su ve tavuk suyunu ekleyin ve kaynatın. Ardından doğranmış okraları ekleyin ve okralar yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir kaba mısır ununu ekleyin ve suyla karıştırın, topaklanmamalıdır.

Okralar pişince, mısır unu karışımını tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kıvamı yoğun bir kıvam almalıdır.

Soğanları ince doğrayın ve tereyağında şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Ardından dövülmüş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Kavrulmuş soğan ve sarımsakları mısır unu karışımına ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın ve iyice karıştırın.

Soslu Levrek:

Levrek filetolarını yıkayın ve kurulayın. Tuz ve karabiberle filetoları hafifçe ovun ve unla kaplayın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve unlu levrekleri her iki tarafı altın kahverengi olana kadar kızartın. Sonra levrekleri tavada çıkarın ve kenara alın.

Aynı tavada doğranmış soğanları kavurun. Soğanlar şeffaflaşınca dövülmüş sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Domatesleri ekleyin ve domatesler yumuşayana kadar pişirin.

Tavuk suyunu veya balık suyunu ekleyin ve sosu birkaç dakika daha kaynatın. Şarap eklemeyi tercih ederseniz, şimdi ekleyin.

Sosun içine limon suyunu sıkın ve tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis:

Cou Cou yemeğini tabağa alın ve üzerine Soslu Levrek filetolarını yerleştirin. Üzerine taze doğranmış maydanoz serpiştirerek servis yapın. Yanında bir dilim limon ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!