İyi Parti İstanbul İl Başkanı olan isim Coşkun Yıldırım hakkında merak edilenler var. Görevden alındığına dair çıkan haberlerin ardından ise vatandaşlar neden görevden alındığını araştırdı. Arama motorlarında ise Coşkun Yıldırım görevden mi alındı, neden? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alınma sebebi nedir? soruları aratılıyor.

COŞKUN YILDIRIM GÖREVDEN Mİ ALINDI, NEDEN?



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Görevimizin başındayız" paylaşımını yapmıştı.

Halktv'nin haberine göre Coşkun Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken, eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı olan Yücel Coşkun'nun atanması bekleniyor.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ" DEMİŞTİ

Yıldırım, 25 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.