Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada park halindeyken alev alan otomobil kül oldu
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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kalenderoğlu köyünde, Ünal Yılmaz'a ait olan 37 SP 126 plakalı otomobil tarlada park halindeyken aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada park halindeyken aniden alev alan otomobil kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kalenderoğlu köyünde öğle saatlerinde aracıyla tarlasına giden Ünal Yılmaz, 37 SP 126 plakalı otomobilini park ettikten sonra tarlasını gezmeye başladı. Otomobilin alev aldığını gören Yılmaz, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yanan aracı söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil