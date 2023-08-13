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Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil küle döndü

Otomobil Haberleri

Murat Kaplaner yönetimindeki 42 U 5854 plakalı otomobil, Turgutlu köyü yolunda seyir halinde iken bir anda alev aldı. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçta bulunan yağ boyalarının da tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil küle döndü.

Murat Kaplaner yönetimindeki 42 U 5854 plakalı otomobil, Turgutlu köyü yolunda seyir halinde iken bir anda alev aldı. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Araçta bulunan yağ boyalarının da tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Sungurlu İtfaiye Çorum Otomobil Haberler

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