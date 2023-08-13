Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil küle döndü

Murat Kaplaner yönetimindeki 42 U 5854 plakalı otomobil, Turgutlu köyü yolunda seyir halinde iken bir anda alev aldı. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçta bulunan yağ boyalarının da tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü ve araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.