Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kaza, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale Karayolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 05 BD 238 plakalı otomobil, kavşakta 06 MCT 86 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM