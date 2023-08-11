Çorum'un İskilip ilçesinde kadınlara yönelik konferans düzenlendi

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi işbirliğinde, Uludere Mahallesi Kadın Kültür Merkezi'nde 'Küreselleşen Dünyada Aile ve Çocuk' konulu konferans gerçekleştirildi. Aile Danışmanı Yasemin Kozan'ın sunum yaptığı konferansta, küreselleşmenin aile yapısına etkileri ve çocukların korunması konuları ele alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kadınlara yönelik "Küreselleşen Dünyada Aile ve Çocuk" konferansı yapıldı.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi işbirliğinde, Uludere Mahallesi Kadın Kültür Merkezi'ndeki konferansta Aile Danışmanı Yasemin Kozan sunum yaptı.

Kozan, sunumunda katılımcılara küreselleşmenin aile yapısına etkileri ve çocukların bu süreçten nasıl etkilendiği ile nasıl korunabileceği konularında bilgiler verdi.

Konferansı İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de izledi.