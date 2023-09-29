Çorum'un Dodurga ilçesinde otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tarlaya düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.Z. idaresindeki 06 KZ 315 plakalı otomobil, Dodurga- Çorum kara yolu Berk köyü yakınlarında yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tarlaya düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Z.E. ve E.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Dodurga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların ilçedeki çeşitli kamu kuruluşlarında memur olarak görev yaptıkları ve mesai bitimi kent merkezine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.