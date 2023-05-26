Çorum'un coğrafi işaretli yemekleri tanıtıldı

Çorum'un coğrafi işaretli geleneksel yemeklerinin "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında gastronomi dünyasından isimlere tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde gastronomi dünyasından yatırımcı, gurme-şef, yazar, gezi yazarı, profesyonel turist rehberi, tur operatörü, acente yetkilileri ve sosyal medya fenomenleri kente davet edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde hazırlanan tanıtım programında kentin yüzlerce yıllık mutfak kültürüne dikkati çekildi.

Hafta boyu Alaca, Osmancık ve İskilip ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde yöresel lezzetlerin yapılışını görüntüleyen gastronomi ekibi, sosyal medya hesaplarından da tanıtıcı yayınlar yaptı.

Gastronomi ekibi için kent merkezindeki tarihi Velipaşa Hanı'nda da tanıtım programı gerçekleştirildi. 150 yılı aşkın geçmişe sahip handa kurulan stantta gastronomi ekibine Çorum'un İskilip dolması, 40 kat baklava, tas kebabı, turşu, su böreği, mantı gibi yöresel lezzetler tanıtıldı.

Çekimin ardından yöresel yemekler, katılımcıların beğenisine sunuldu.