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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil Haberleri

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Furkan Kozak'ın (25) kullandığı 05 ABE 512 plakalı otomobil, Yozgat- Çorum kara yolu Yenice köyü yakınlarında, Emre Yücel (25) idaresindeki 77 ACL 233 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Nuray Kozak (13), Ümmühan Kozak (38) ve Zeynep Keçeci (76) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Otomobil

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