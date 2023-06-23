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Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil şarampole devrildi

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil şarampole devrildi

Otomobil Haberleri

Hasan Güney (61) idaresindeki otomobil, Ankara-Tokat kara yolu, Onbaşılar köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Güney (61) idaresindeki 06 BHT 537 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu, Onbaşılar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Otomobil

Devlet Hastanesi Hasan Güney Ankara Çorum Otomobil Haberler

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