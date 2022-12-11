TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Çorum için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Çorum TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Çorum etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Çorum TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Çorum TOKİ kura çekimi ise 14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecektir.

2022 TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ, Twitter hesabı üzerinden TOKİ 4. etap kura takvimini paylaştı. Takvimde Çorum TOKİ kura çekimi ise 14-15 Aralık tarihinde yer almakta.

ÇORUM 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.