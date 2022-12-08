Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman? Çorum TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Çorum etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman? Çorum TOKİ kura çekimi ne zaman? Çorum TOKİ kura çekimi saat kaçta?

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Çorum kura çekimi 14-15 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.