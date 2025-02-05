Çorum okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Çorum'da okul yok mu (Çorum Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı başladığını duyurdu. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, 19 il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Çorum okullar tatil mi SON DAKİKA?

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5 Şubat Çarşamba günü için Yalova Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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