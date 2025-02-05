Çorum okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Çorum'da okul yok mu (Çorum Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den 19 il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.Çorum okullar tatil mi SON DAKİKA? 5 Şubat Çarşamba Çorum'da okul yok mu (Çorum Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı başladığını duyurdu. Ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, 19 il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Çorum okullar tatil mi SON DAKİKA?
ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?
5 Şubat Çarşamba günü için Yalova Valiliğinden tatil duyurusu yapılmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
Valilik duyurusu: