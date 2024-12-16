Çorum okullar tatil mi (Bayat)? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Çorum'da okul yok mu (Çorum Valiliği Açıklaması)?

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Çorum okullar tatil mi (Bayat)? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Çorum'da okul yok mu (Çorum Valiliği Açıklaması)?

ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'un Bayat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. İlçe merkezi karla kaplandı.

Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar bugün tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

ÇORUM HAVA DURUMU