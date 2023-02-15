AFAD verilerine göre bugün Çorum Mecitözü'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Çorum Mecitözü'nde deprem mi oldu? 15 Şubat Çorum Mecitözü'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Ortak yayın hangi kanallarda var? Deprem bağış yayını hangi kanallarda var? Hangi kanallar ortak deprem yayını veriyor?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 15 Şubat Çarşamba günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Çorum Mecitözü'nde deprem mi oldu? 15 Şubat Çorum Mecitözü'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

ÇORUM MECİTÖZÜ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 15 Şubat Çarşamba 2023 bugün saat 18:32'de Çorum Mecitözü'nde3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi. Ek olarak bugün saat 18:12'de ise aynı yerde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.