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Çorum Mecitözü'nde deprem mi oldu? 15 Şubat Çorum Mecitözü'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

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Çorum Mecitözü'nde deprem mi oldu? 15 Şubat Çorum Mecitözü'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Çorum Mecitözü'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Çorum Mecitözü'nde deprem mi oldu? 15 Şubat Çorum Mecitözü'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 15 Şubat Çarşamba günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Çorum Mecitözü'nde deprem mi oldu? 15 Şubat Çorum Mecitözü'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Çorum Mecitözü'nde deprem mi oldu? 15 Şubat Çorum Mecitözü'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre 15 Şubat Çarşamba 2023 bugün saat 18:32'de Çorum Mecitözü'nde3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi. Ek olarak bugün saat 18:12'de ise aynı yerde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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