Çorum kaç milletvekili çıkarıyor? Çorum milletvekilleri sayısı kaç? 2023 Çorum seçim sonuçları: CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Çorum milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Çorum milletvekili sayısı kaç? Çorum milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Çorum milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ÇORUM KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde Çorum'dan 4 milletvekili çıkacak.
2023 ÇORUM MİLLETVEKİLLERİ!
AK PARTİ
YUSUF AHLATCI
OUZHAN KAYA
MHP
VAHİT KAYRICI
CHP
MEHMET TAHTASIZ