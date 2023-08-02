Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınırken yerine Engin Dinç getirildi. Merak edilenler arasında ise Çorum il emniyet müdürü yer aldı. Peki, Çorum İl Emniyet Müdürü kimdir? Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan kaç yaşında, nereli?

Çorum İl Emniyet Müdürü kimdir? Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Arama motorlarında ise Çorum İl Emniyet Müdürü kimdir? Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan kaç yaşında, nereli? soruları aratıldı.

ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM?

Çorum İl Emniyet Müdürü, Arif Pehlivan'dır.

ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARİF PEHLİVAN KİMDİR?

Arif Pehlivan, 1992 yılında Polis Koleji, 1996 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Sırasıyla Ankara, Elazığ, Hatay, Niğde ve Diyarbakır illerinde görev yapmıştır.

14.09.2021 tarihli Bakanlık Olur'u ile 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, asaleten Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi, vekaleten A.Gaffar Okkan POMEM Müdürü olarak atanmıştır. Arif Pehlivan evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişmesiyle beraber Arif Pehlivan, Çorum Emniyet Müdürlüğüne atandı.