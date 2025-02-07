ÇORUM HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Çorum'da hava nasıl olacak? Çorum 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 7 Şubat itibariyle Çorum'da hava sıcaklıkları en düşük -3°C, en yüksek 3°C seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Kar yağışının aralıklarla devam edebileceği ifade edilirken, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı da merak konusu oldu. Peki, 7 Şubat Çorum hava durumu nasıl olacak? Çorum'da kar var mı? İşte, güncel hava durumu tahminleri…

ÇORUM'DA KAR VAR MI?

Çorum'da 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışının etkili olacağını öngören meteoroloji uzmanları, gün içerisinde hava sıcaklıklarının 0°C civarında seyredeceği belirtilirken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların eksilere düşebileceğini bununla birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini ifade ediyor. Çorum'da kar yağışı ise gün içinde zaman zaman etkisini azaltarak devam edebilir.

ÇORUM'DA HAVA DURUMU NASIL?

Çorum 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

Çorum 5 günlük hava durumu tahmini