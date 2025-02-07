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ÇORUM HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Çorum'da hava nasıl olacak? Çorum 5 günlük hava durumu tahmini

ÇORUM HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Çorum'da hava nasıl olacak? Çorum 5 günlük hava durumu tahmini
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Çorum'da 7 Şubat 2025 Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tahminlerine göre, şehirde kış etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen hafif kar yağışı, Çorum'da soğuk havayı daha da hissettirecek. Peki, sıcaklık değerleri nasıl şekillenecek? Çorum'da kar yağışı devam edecek mi? İşte güncel hava durumu detayları…

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 7 Şubat itibariyle Çorum'da hava sıcaklıkları en düşük -3°C, en yüksek 3°C seviyelerinde seyredecek. Gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Kar yağışının aralıklarla devam edebileceği ifade edilirken, önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı da merak konusu oldu. Peki, 7 Şubat Çorum hava durumu nasıl olacak? Çorum'da kar var mı? İşte, güncel hava durumu tahminleri…

ÇORUM'DA KAR VAR MI?

Çorum'da 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışının etkili olacağını öngören meteoroloji uzmanları, gün içerisinde hava sıcaklıklarının 0°C civarında seyredeceği belirtilirken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların eksilere düşebileceğini bununla birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini ifade ediyor. Çorum'da kar yağışı ise gün içinde zaman zaman etkisini azaltarak devam edebilir.

ÇORUM'DA HAVA DURUMU NASIL?

Çorum 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ÇORUM HAVA DURUMU: 7 Şubat Cuma Çorum'da hava nasıl olacak? Çorum 5 günlük hava durumu tahminiÇorum 5 günlük hava durumu tahmini

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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