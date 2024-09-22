Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda? Çorum FK Kocaelispor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Çorum FK Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor? İşte Çorum FK Kocaelispor maçı yayın bilgisi haberimizde!

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK ile Kocaelispor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ÇORUM FK KOCAELİSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum FK Kocaelispor Maçı, 22 Eylül Pazar günü oynanacak.Çorum FK Kocaelispor maçı, saat 19:00'da başlayaak.

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Çorum FK Kocaelispor maçı 11'leri henüz açıklanmadı.

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çorum FK ve Kocaelispor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Çorum'da, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.