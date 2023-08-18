Çorum FK - Giresunspor maçı ne zaman? Çorum FK - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çorum FK - Giresunspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Giresunspor maçı ne zaman?

18 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Çorum FK- Giresunspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Çorum FK- Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Çorum FK- Giresunspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Çorum FK - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Giresunspor maçı ne zaman?

ÇORUM FK - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

18 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Çorum FK- Giresunspor karşılaşması saat 21:00'da Çorum'da, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çorum FK- Giresunspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.