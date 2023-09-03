Çorum FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Çorum FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çorum FK - Gençlerbirliği maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

3 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Çorum FK - Gençlerbirliği maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Çorum FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Çorum FK - Gençlerbirliği CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Çorum FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

ÇORUM FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

3 Eylül Pazar günü oynanacak olan Çorum FK - Gençlerbirliği karşılaşması saat 19:15'de Çorum'da, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çorum FK - Gençlerbirliği karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.