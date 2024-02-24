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Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı nereden izlenir?

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Çorum FK - Bodrumspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı ne zaman?

24 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Çorum FK - Bodrumspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Çorum FK - Bodrumspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Çorum FK- Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK- Bodrumspor maçı ne zaman?

ÇORUM FK - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

24 Şubat 2024 tarihinde Çorum FK ile Bodrumspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacak. Maçı izlemek için TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları kullanılabilecek. Karşılaşma Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2: Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV: Numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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