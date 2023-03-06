Çorum deprem bölgesi mi? Çorum fay hattı var mı? Çorum fay hattı nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Çorum'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Çorum deprem bölgesi mi? Çorum'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Çorum deprem bölgesi mi? Çorum'da deprem riski bulunan ilçeler neresi? Çorum'da fay hattı nereden geçiyor? Çorum'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...

Çorum deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Çorum deprem bölgesi mi? Çorum'da fay hattı nereden geçiyor? Çorum'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Çorum'da deprem riski bulunan ilçeler neresi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

ÇORUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

AFAD'ın Türkiye deprem fay hatları haritasına göre Çorum 2'inci ve 3.'üncü deprem bölgesinde yer alıyor. Çorum İli İlçeleriyle beraber deprem açısından önem arz etmekte olup; aşağıda belirtilen fayların tehdidi altındadır.

1.Kuzey Anadolu Fay Hattı : Türkiye'nin en önemli fay hattıdır.Genel deprem üzerine konuşan bilim adamları bu fay hattından konuşur.Doğuda, Doğu Anadolu fayı ile kesiştiği Bingöl İli Karlıova üçlü birleşim noktasından başlar.Çorum İli sınırları (Osmancık - Kargı ) içerisinden geçer. Yaklaşık 1.000 km uzunluğundadır. 1900 – 2000 yılları arasında 5,5ve daha yukarı 36 deprem üretti. 5,5 – 8 arasında ve ortalama 10 – 15 km derinde ve sığ deprem üretir. Beş milyon yıldan beri aktiftir. KAF hattına yakın yerleşim birimleri daima risk altındadır.

2.Salhançayı Fayı: 35 – 40 km uzunluğunda, kuzeyinde Kuzey Anadolu Fayı ile güneyinde Mecitözü fayı ve Ezine pazarı fayı bulunur. 1996 yılında meydana gelen Mecitözü depremde ortaya çıkmıştır.

3.Mecitözü Fayı : Pasif bir fay hattıdır. Konunun uzmanları bu fay hattının 6 'nın üzerinde deprem üretmeyeceği görüşündedir.

4.Kırıkkale Fayı : Niksar Çekayır havzası yakınlarında Kuzey Anadolu fayından ayrılarak güneybatıya doğru Amasya - Çorum illerini izleyerek Kırıkkale ve oradan Çubuk İlçesine uzanır.

5.Hamamözü Fayı : Çorum merkezinin 18 km kuzeyinde bulunur.

6.Almus Fayı : Kırıkkale fayının hemen doğusunda yer alır.

7.Ezinepazarı Fayı : Mecitözü fayına bağlıdır.

8.Seydim Fayı : Küçük bir fay hattı olup; konununuzmanları4.9şiddetinin üzerinde deprem üretmeyeceği görüşündedir.Bu bölgede zaman zaman küçük depremler meydana gelmektedir.