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Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Bülent Özkaleli - Genel
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Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan böyle görüntülendi Yola dökülen soğanlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan böyle görüntülendi

Yola dökülen soğanlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Belediye ekipleri tarafından kaldırılan soğanlar havadan görüntülendi.

Alaca-Yozgat karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişileri, tespit etmek için inceleme başlattı.

Yol kenarına dökülen tonlarca soğan bugün Alaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edildi. Soğanların döküldüğü alan dronla havadan görüntülendi.

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan böyle görüntülendi

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan böyle görüntülendi

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli - Genel

Zabıta, Alaca, Çorum, Genel, Haberler

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