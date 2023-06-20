Çorum'da Yol Kenarına Bırakılan Otomobile Çarpan Ambulanstaki 3 Kişi Yaralandı

Fatih U. idaresindeki 19 ACB 407 plakalı ambulans, Çorum-İskilip yolu Belediye Halk Et Tesisleri yakınında yakıtı bittiği için bırakılan Veysel Ç'ye ait 06 CRS 071 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri Yasemin K. ve Selin D yaralandı. Sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.