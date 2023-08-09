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Çorum'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Otomobil Haberleri

Kale Mahallesi Ata 44. Sokak'ta C.E'ye ait 19 KL 949 plakalı otomobilden duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kale Mahallesi Ata 44. Sokak'ta C.E'ye ait 19 KL 949 plakalı otomobilden duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Otomobil

112 Acil Çağrı Çorum Otomobil Haberler

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