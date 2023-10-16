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Çorum'da TOKİ Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Çorum'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından emeklilere yönelik inşa edilen 743 konutun hak sahiplerine teslimine başlandı. Kuruçay Mahallesi'ndeki toplu konutlar için anahtar teslim töreni düzenlendi. TOKİ yetkilisi Ethem İlhan, 743 konutun anahtar teslimine bugünden itibaren başlandığını belirtti.