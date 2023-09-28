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Çorum'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Batuhan Ç. (19) idaresindeki 19 ADP 421 otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Bayat Gediği mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.