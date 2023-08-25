Çorum'da Tarihi Sokak Kadın Esnaflara Emanet

Çorum'da restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Dikiciler Sokağı, kadın esnafların iş yeri sahibi olduğu bir mekana dönüştü. Kemer, örgü, bijuteri ve hediyelik eşya gibi ürünlerin ağırlıklı olarak satıldığı sokak, tarihi dokusunu koruyarak kent turizmine katkı sağlıyor.

ÇORUM'da, 1.5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki Dikiciler Sokağı, tarihi dokusunun korunduğu ve ön plana çıkarıldığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kent turizmine kazandırıldı. Restorasyon çalışmalarının ardından özellikle kadın esnafların iş yeri sahibi olduğu bir mekana dönüştü.

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'ndeki Dikiciler Sokağı, önceleri ayakkabı tamiri yapan esnafların bulunduğu bir alan iken, restorason çalışmalarının ardından kemer, örgü, bijuteri ve hediyelik eşya gibi ürünlerin ağırlıklı olarak satıldığı kadın esnafların çoğunlukta olduğu bir mekan haline geldi. Kadın elinin değdiği sokakta iş yapan esnaflardan Kamer Duman, burayı tarihi bir yer olarak nitelendirerek, el emeği ürünlerini sattığını ve diğer esnafların da takı, eşarp ve hediyelik eşya gibi alanlarda iş yeri açtıklarını belirtti.

Suzan Katal ise belediyenin sokakları yenilemesinin ardından iş yerlerini açma fırsatı bulduklarını ve buranın artık renklendiğini ifade etti. (DHA)