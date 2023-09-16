Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi
İsmail Kaplan yönetimindeki 19 AJ 876 plakalı otomobil, Dodurga ilçesi Berk köyünde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracından inerek itfaiyeye haber verdi ve yangın Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil tamamen yandı.
Çorum'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
İsmail Kaplan yönetimindeki 19 AJ 876 plakalı otomobilin motor kısmından, Dodurga ilçesi Berk köyünde seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.
Sürüsü, aracından inerek itfaiyeye haber verdi.
Otomobildeki yangın, Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil tamamen yandı.??????????????
Kaynak: AA / Otomobil