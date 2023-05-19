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Çorum'da seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı

Çorum'da seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı

Otomobil Haberleri

Çorum'da hareket halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Alevlerin büyümesini polis memuru yangın söndürme tüpü ile müdahele ederek önledi. Olay Çorum'un Ulukavak Mahallesi Adliye Sarayı önünde meydana geldi.

ÇORUM'da hareket halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Alevlerin büyümesini polis memuru yangın söndürme tüpü ile müdahele ederek önledi,

Olay Çorum'un Ulukavak Mahallesi Adliye Sarayı önünde meydana geldi.Oğuzhan Ç.,?ye ait 06 R 8776 Plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü araçtan indi. Adliye polisi yangın söndürme tüpünü alarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Çorum Otomobil Haberler

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