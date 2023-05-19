Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Çorum'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Otomobil Haberleri

Çorum'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan, Sefa D. idaresindeki 06 JL 291 plakalı otomobilin motor kısmında meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. - ÇORUM

Çorum Seçim Sonuçları
Çorum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Çorum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Çiftlik İtfaiye Çorum Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title