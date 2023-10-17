Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti
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Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, reklam tabelasına çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve yanındaki 2 yolcu yaşamını yitirdi.
Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 19 ADY 743 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Otomobil