Çorum'da parktaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Çorum'da Madıha Nazır Faried Coşkun'un kullandığı otomobil, bir parkta bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da parktaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Madıha Nazır Faried Coşkun'un kullandığı 19 ABL 724 otomobil Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ndeki bir parkta bulunan ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil