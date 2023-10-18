Çorum'da park halindeki otomobil yangını esnafların yardımıyla söndürüldü

Çorum'da park halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobili, esnaftan aldıkları yangın tüpü ile çarşı mahalle bekçileri söndürdü.

Olay, Gazi 14. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı mahalle bekçileri devriye attıkları sırada park halindeki bir otomobilin motor kısmından alev çıktığını gördüler. Bu sırada açık olan bir işletmeden yangın söndürme tüpü alan bekçiler alevlere müdahale söndürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM