Çorum'da park halindeki otomobil yandı

ÇORUM - Çorum'da park halinde yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 TE 340 plakalı otomobil Bayındır 1. Sokak üzerinde park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Aracının yandığı gören otomobil sahibinin ihbarı üzerine belirtilen adrese Çorum Belediyesi itfaiye ekibi ve polisler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.